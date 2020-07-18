У Google Pixel 4 XL обнаружили проблемы с аккумулятором

Владельцы флагманского смартфона Google Pixel 4 XL начали жаловаться на проблему с батареями в своем устройстве. Утверждается, что из-за вздувшегося аккумулятора у смартфона отходит задняя панель. По словам авторитетного ремонтника из популярной мастерской uBreakiFix, задняя панель отходит из-за батарей с некачественными коннекторами. Любопытно, что не все столкнувшиеся с проблемой пользователи получили замену по гарантии, а сама Google до сих пор не выступила с официальным заявлением. Возможно, поисковый гигант не хочет повторения истории, которая произошла четыре года назад у Samsung с их «взрывоопасным» Galaxy Note7.

Комментарии и отзывы Google Pixel 4 XL
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