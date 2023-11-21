У Google Pixel 8 Pro вздулся дисплей, но это не беда

Пользователи смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro оказались в затруднительном положении, поскольку сразу несколько человек заметили небольшие выпуклости и волны под защитным стеклом дисплея своих смартфонов. Такое образование внутри стекла указывает на то, что что-то внутри устройства давит на стекло изнутри. К счастью, многие пользователи также сообщили, что им удалось получить замену своего смартфона от Google в довольно короткие сроки. Они также утверждают, что эти выпуклости действительно не мешают работе экранов устройств и видны только при определённых условиях освещения, так что назвать проблему существенной сложно, но, с другой стороны, если такого рода дефект длительное время не устранять, то есть шанс, что в будущем он приведёт к деформации матрицы.

Также стоит отметить, что несмотря на предложение заменить оба устройства, Google официально не прокомментировала ситуацию и ничего не сказала о том, что может вызывать эту проблему. Вероятно, проблема связана с компоновкой внутри смартфона — пользователь получает достаточно плотно уложенный смартфон, где каждая деталь находится на расстоянии от другой буквально в доле миллиметра. И если батарея в какой-то момент слегка увеличится в объёме, а такое возможно при повышенных температурах или механических дефектах, детали могут сдвинуться и надавить на дисплей изнутри. Такое встречалось и раньше на самом деле, просто не настолько массово, как в случае со смартфонами от компании Google.
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