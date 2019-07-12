У LG появилась новая флагманская схема именования смартфонов

Корейского ведомства интеллектуальной собственности предоставило LG четыре товарных знака для продуктов, классифицированных как смартфоны: G10, G20, G30 и G40. Это означает, что LG планирует выбрать маршрут Huawei, когда речь заходит о присвоении имен флагманам, и пропустить скучные цифры, такие как 11 и 12.

Почему компании так делают? Во-первых, числа, такие как 10, 20 и т. д., являются более круглыми и их легче запомнить потребителям. Другая причина гораздо более простая: она звучит просто «больше». Когда пользователи, незнакомые с рынком, выбирают свой новый телефон, даже такая мелочь, как номер модели, который больше, чем у конкурента, может заставить их выбрать устройство определенной марки.