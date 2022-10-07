У Pixel 7 и Pixel 7 Pro обнаружена уникальная фишка

Только вчера компания Google официально представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые оказались достаточно интересными, безусловно, но без каких-либо невероятных функций или возможностей. Это просто хорошие смартфоны с продвинутыми камерами, качественным дисплеем и дорогим корпусом, но ничего невероятного производитель не показал. Впрочем, сегодня появились первые новости о том, что у данных гаджетов всё же будут определённые преимущества по сравнению с другими смартфонами, только касается это не столько программного обеспечения или процессора, сколько взаимодействия со сторонними сервисами. Дело в том, что теперь в определённых социальных сетях на этих смартфонах будет отображаться видео в 10-битной цветовой палитре с поддержкой HDR.

Стоит сказать, что 10-битная цветовая палитра обладает просто безумным размахом цветов — это гораздо больше, чем привычные нам 16,8 миллионов цветовых оттенков. Соответственно, такая картинка будет выглядеть куда более привлекательной, яркой и насыщенной, но пока что на рынке просто нет смартфонов, которые бы могли отображать контент из социальных сетей с 10-битной палитрой. Это очень важный момент, ведь пользователи с новыми смартфонами Google в буквальном смысле получат то, чего нет у всего остального рынка смартфонов. Вероятно, это не ключевой момент, который позволит смартфону покорить рынок в мгновение ока, но стоит сказать, что из таких вот мелочей и складывается доминирующая позиция.
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