У Pixel 9 Pro отслаивается камера от корпуса

Да и это не первый случай, когда подобная проблема возникает в серии Pixel. В октябре другой пользователь Pixel 9 Pro столкнулся с похожей ситуацией — камера сначала начала запотевать, а затем островок камеры отделился от тыльной панели. Google в первом случае оперативно заменил устройство, но в недавнем инциденте компания отказала в решении проблемы, сославшись на то, что с момента покупки прошло более 90 дней. Хотя пользователь может обратиться к сторонним ремонтным сервисам, это создаёт значительные неудобства, особенно учитывая, что проблема появилась через несколько месяцев после покупки. Повторяющиеся случаи отслаивания камеры указывают на то, что Google необходимо более тщательно следить за качеством продукции, чтобы такие аппаратные проблемы не стали массовыми и не повредили репутации бренда.