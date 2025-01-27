У Pixel 9 Pro отслаивается камера от корпуса

Google запустила серию смартфонов Pixel 9 в прошлом году и она сразу стала популярной, особенно благодаря дизайну с необычным островом для системы камер, который выделяет смартфон среди других брендов и делает гаджет визуально более богатым. С другой стороны, некоторые пользователи Pixel 9 Pro сообщают, что камера смартфона буквально отслаивается от тыльной панели. Например, недавно пользователь Reddit поделился негативным опытом с Pixel 9 Pro — камера его флагмана начала отслаиваться от устройства. При этом владелец гаджета сообщил, что смартфону всего три месяца, он всегда был защищён чехлом и защитным стеклом, и при этом не подвергался падениям или повреждениям.

Да и это не первый случай, когда подобная проблема возникает в серии Pixel. В октябре другой пользователь Pixel 9 Pro столкнулся с похожей ситуацией — камера сначала начала запотевать, а затем островок камеры отделился от тыльной панели. Google в первом случае оперативно заменил устройство, но в недавнем инциденте компания отказала в решении проблемы, сославшись на то, что с момента покупки прошло более 90 дней. Хотя пользователь может обратиться к сторонним ремонтным сервисам, это создаёт значительные неудобства, особенно учитывая, что проблема появилась через несколько месяцев после покупки. Повторяющиеся случаи отслаивания камеры указывают на то, что Google необходимо более тщательно следить за качеством продукции, чтобы такие аппаратные проблемы не стали массовыми и не повредили репутации бренда.
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