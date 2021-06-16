У Samsung Galaxy S21 Ultra серьёзная проблема с аккумулятором

В течение последних нескольких месяцев в интернете появлялись сообщения о том, что у Samsung Galaxy S21 Ultra проблема с аккумулятором, которая беспокоит некоторых пользователей. Было несколько сообщений о том, что когда устройство помещается в карман, аккумулятор разряжается с аномально высокой скоростью во время ходьбы. К сожалению, единственный способ определить разряд аккумулятора — это использовать приложения для мониторинга заряда аккумулятора. По словам одного пользователя, пока смартфон находится на ровной поверхности, например на столе, аккумулятор разряжается всего на два процента за ночь. Однако, когда устройство помещается в карман, и пользователь ходит, телефон значительно разряжается, и никто при этом к нему не прикасался. Сообщается, что проблема связана с тем, что приложение камеры будит телефон при обнаружении движения.

То есть, смартфон в фоне использует технологию автоматической фокусировки, хотя не должен этого делать. Некоторые пользователи сообщают, что батарея разряжается на 21 процент, когда телефон помещается в карман в течение примерно семи часов. На данный момент нет никакого решения или обходного пути для проблемы с разрядом батареи, и нет никаких указаний от Samsung — производитель банально не комментирует ситуацию. И это достаточно странно и грустно, ведь нет ничего хуже, чем потратить сотни долларов на смартфон только для того, чтобы он начал плохо работать. Мы надеемся, что Samsung скоро исправит ошибку.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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