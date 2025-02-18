У Samsung Galaxy S25 крупные проблемы с зарядкой

Компания Samsung начала этот год с громкого анонса флагманской серии смартфонов Galaxy S25, главной особенностью которой стали передовые ИИ-функции. Проблема только в том, что хотя компания представила несколько значительных улучшений в плане железа, пользователи продолжают сталкиваться с техническими проблемами, из-за чего некоторые начинают сомневаться в своём выборе. Например, ранее один из владельцев жаловался на качество съёмки камеры, а теперь появились новые жалобы, связанные с зарядкой. Многие владельцы Galaxy S25 сообщают о проблемах с 45-ваттной быстрой зарядкой, делясь своим разочарованием на Reddit и официальных форумах Samsung. Основные жалобы связаны с нестабильной скоростью зарядки, самопроизвольными отключениями и повторными запусками процесса зарядки без ведома пользователя.

Samsung уже выпустила первое программное обновление для новой серии, но пока неизвестно, исправлена ли проблема окончательно. Хотя 45-ваттная зарядка не является самой быстрой на рынке, она должна обеспечивать приемлемую скорость пополнения заряда. Однако пользователи отмечают, что даже при наличии функции Super Charging 2.0 зарядка идёт нестабильно, а смартфон периодически отключается от сети. Некоторые владельцы сообщают, что их устройства заряжаются в разы дольше, чем ожидалось, а старые зарядные устройства Samsung не работают корректно с новыми моделями. Проблема сохраняется даже при использовании официального 45-ваттного адаптера и кабеля USB Type-C на 5А.
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