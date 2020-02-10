У Samsung большие планы на складные смартфоны

Какое-то время назад никто не верил в то, что компания Samsung сможет продавать свои складные смартфоны, так как устройства слишком дорогие и, по мнению большинства, не стоят своих денег. Однако на самом деле смартфоны продаются очень даже хорошо, они даже ставят некоторые рекорды, показывая лучшие результаты чем то, что изначально предрекали аналитики компании. Теперь производитель заявил, что он планирует до конца года продать 2,5 миллиона смартфонов Galaxy Z Flip. То есть, складной смартфон, который стоит достаточно дорого, планируют продать тиражом, как у какой-то менее известной компании тираж на флагманские устройства. Это впечатляет и говорит нам о том, что эра складных смартфонов может еще и не наступила, но до этого осталось совсем немного.