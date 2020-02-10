У Xiaomi Mi 10 будет новая система охлаждения

2020-02-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi 10; [34]
Проблема с перегревом смартфонов не является чем-то новым или удивительным, это наоборот уже извечная тема, когда производитель делает очень мощное устройство, а оно в итоге перегревается и не дает пользователю возможности использовать эту мощность на все сто процентов. Теперь компания Xiaomi решила исправить данную ситуацию, создав новую систему охлаждения для смартфона Xiaomi Mi 10. У него внутри корпуса будет целая испарительная камера, которая будет отвечать за температуру центрального процессора. Если верить данным инсайдеров, данный продукт уже сейчас хорошо работает, так что данная технология будет использоваться и в последующих смартфонах компании. И это радует, ведь пользователи получат относительно холодный процессор и смартфон.


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