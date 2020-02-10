У Xiaomi Mi 10 будет новая система охлаждения

Проблема с перегревом смартфонов не является чем-то новым или удивительным, это наоборот уже извечная тема, когда производитель делает очень мощное устройство, а оно в итоге перегревается и не дает пользователю возможности использовать эту мощность на все сто процентов. Теперь компания Xiaomi решила исправить данную ситуацию, создав новую систему охлаждения для смартфона Xiaomi Mi 10. У него внутри корпуса будет целая испарительная камера, которая будет отвечать за температуру центрального процессора. Если верить данным инсайдеров, данный продукт уже сейчас хорошо работает, так что данная технология будет использоваться и в последующих смартфонах компании. И это радует, ведь пользователи получат относительно холодный процессор и смартфон.