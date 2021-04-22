У Xiaomi Mi 11 проблемы с материнской платой

Профильное издание ITHome сообщило о многочисленных жалобах владельцев смартфона Xiaomi Mi 11 на проблемы с материнской платой устройства. Многие приводят заключения сервисных центров – после перегрева материнские платы в Xiaomi Mi 11 попросту сгорают. Предполагается, что вино тому – местная система охлаждения. Китайский производитель ситуацию пока не прокомментировал.

Недавно Xiaomi Mi 11 потерпел неудачу в рамках тестирования лаборатории DxOMark. Камера смартфона набрала всего 120 баллов, расположившись лишь на 22 месте в рейтинге. Новинку оценили гораздо ниже выпущенных в прошлом году Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, которые занимает 9 и 4 места.
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