У Xiaomi арестовали почти миллиард долларов

У Xiaomi India было 725 миллионов долларов на банковских счетах, арестованных Управлением по обеспечению соблюдения на этих выходных. Государственная организация заявила, что индийское подразделение китайского производителя перечислило эквивалент 55,5 млрд индийских рупий трем иностранным организациям, нарушив законы валютного законодательства. Дирекция заявила, что огромные суммы гонораров были переведены (подарены другим сторонам) компанией Xiaomi Technology India Private Limited по указанию их китайской материнской компании.

Это было сделано «для конечной выгоды группы Xiaomi» в нарушение правила 4 Закона об управлении иностранной валютой 1999 года. В нем говорится, что «ни одно лицо, проживающее в Индии, не должно [...] переводить какую-либо иностранную валюту […], находящуюся за пределами Индии.” Xiaomi India опубликовала ответ, в котором говорится, что все выплаты роялти и отчеты в банк являются законными и правдивыми. Роялти, упомянутые государственным агентством, предназначались для лицензированных технологий и интеллектуальной собственности, используемых в индийской версии продуктов Xiaomi. Он также «стремится тесно сотрудничать с государственными органами для выяснения любых недоразумений». Впрочем, если власти арестовали настолько внушительные средства, то можно смело говорить о том, что определённые правила Xiaomi всё же нарушила. Будем следить за ситуацией, чтобы узнать, вернут ли средства обратно.
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