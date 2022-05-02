У Xiaomi арестовали почти миллиард долларов

Это было сделано «для конечной выгоды группы Xiaomi» в нарушение правила 4 Закона об управлении иностранной валютой 1999 года. В нем говорится, что «ни одно лицо, проживающее в Индии, не должно [...] переводить какую-либо иностранную валюту […], находящуюся за пределами Индии.” Xiaomi India опубликовала ответ, в котором говорится, что все выплаты роялти и отчеты в банк являются законными и правдивыми. Роялти, упомянутые государственным агентством, предназначались для лицензированных технологий и интеллектуальной собственности, используемых в индийской версии продуктов Xiaomi. Он также «стремится тесно сотрудничать с государственными органами для выяснения любых недоразумений». Впрочем, если власти арестовали настолько внушительные средства, то можно смело говорить о том, что определённые правила Xiaomi всё же нарушила. Будем следить за ситуацией, чтобы узнать, вернут ли средства обратно.