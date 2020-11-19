У ZTE Axon 20 убрали 5G, уменьшив цену

Многие производители смартфонов решили выпустить свои варианты устройств с достаточно производительными процессорами, классными камерами и прочими бонусами, но довольно часто поддержка 5G, которая идет почти во всех современных смартфонах, оказывается ненужной. Зачем пользователю платить за такой смартфон больше денег, если его функция все равно не будет использоваться? Так решили разработчики ZTE Axon 20, который вдруг убрали из своего устройства поддержку 5G, после чего совершенно спокойно выпустили гаджет в более доступном варианте. Конечный результат довольно интересен, ведь гаджет остался с тем же набором функций и возможностей, только он теперь дешевле. Возможно, покупателям версии с 5G будет обидно, но этот гаджет более привлекателен.

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