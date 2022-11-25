У флагмана Samsung тоже будет спутниковая связь

Некоторое время назад инсайдеры поделились весьма интересной новостью о том, что смартфон iPhone 14 будет поддерживать спутниковую связь, что должно было полностью изменить рынок смартфонов. Вскоре оказалось, что на самом деле никакой спутниковой связи для общения у линейки смартфонов iPhone 14 нет — пользователь просто может сообщить о происшествии в службу экстренного спасения в тех регионах мира, где функция работает. И хотя большинство пользователей восприняли новость с внушительной долей скептицизма, так как ожидали совершенно иного, теперь инсайдеры сообщают, что у Samsung на новом флагмане будет такая же функция. Это достаточно интересное решение от производителя, так как функция не пользуется таким уж высоким спросом, дабы реализовывать её.

Проблема в том, что через какое-то время функция спутниковой связи, пусть и в таком базовом формате, может стать стандартом индустрии. Тогда те пользователи, которые действительно переживают за свою безопасность, просто не будут покупать смартфоны, у которых этой функции нет. Кроме того, догонять всегда сложнее, если отрыв слишком большой, и в руководстве южнокорейского гиганта решили, что можно смело заниматься вопросом развития в данном направлении, пока конкуренты отдыхают и думают только про камеру в смартфоне. Будем надеяться, что технология постепенно будет развиваться более активно и все трудности по достижению настоящей спутниковой связи вскоре будут решены кардинально.
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