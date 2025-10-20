У геймера расплавился фирменный кабель MSI

Случаи плавления 16-контактных разъёмов для видеокарт продолжают множиться — только за последнюю неделю появилось несколько новых жалоб. Чаще всего проблемы возникают именно с кабелями MSI с жёлтым наконечником, которые поставляются в комплекте с видеокартами серии MSI GeForce RTX 50. Как и в предыдущем случае, когда пользователь Reddit сообщил о расплавленном разъёме на своей MSI RTX 5090 Gaming Trio, другой владелец той же модели столкнулся с аналогичной проблемой, подключив видеокарту к блоку питания через переходник MSI. На опубликованной фотографии отчётливо видно, что верхний ряд контактов на переходнике MSI обгорел, а разъём самой видеокарты пожелтел и получил серьёзные повреждения. По словам владельца, видеокарта проработала около семи месяцев и «умерла» в состоянии простоя.

Однако стоит учитывать, что процесс плавления не всегда происходит мгновенно — вполне возможно, что повреждение началось гораздо раньше, а окончательно проявилось только сейчас. Пользователь уточнил, что использовал оригинальный 16-контактный переходник MSI, идущий в комплекте с видеокартой, и подключил его к блоку питания EVGA SuperNOVA 1000 G+. Поскольку сама видеокарта не имеет родного 16-контактного разъёма, переходник оказался необходим. Известно, что при использовании схемы с тремя или четырьмя 8-контактными PCIe-коннекторами, объединёнными в один 16-контактный, распределение нагрузки бывает крайне неравномерным. Видимо, это и стало проблемой.