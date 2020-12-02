У iPhone 12 проблемы с сетью

Apple выпустила серию новых смартфонов iPhone 12 не так давно, и они находятся в руках конечных пользователей уже больше месяца. Устройства представляют первое поколение от Apple, поддерживающее сотовые сети 5G. Однако некоторые пользователи сообщают о проблемах с отключением как 5G, так и LTE, особенно во время вождения или путешествий. Трудно сказать, насколько распространена проблема, но, как сообщается, на форумах Apple более 500 пользователей, которые жаловались на неё. Многие пользователи описывают проблему примерно одинаково, и есть предположения, что она связана с тем, как iPhone 12 переключается между сотовыми вышками. Будем надеяться, что речь идет про программную ошибку и ее поправят патчами в ближайшем будущем.