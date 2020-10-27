У металлической рамки iPhone 12 отслаивается краска

Один из самых популярных техноблогеров Китая заявил о проблемах с корпусом смартфона iPhone 12. Во-первых, задняя панель новинки оказалась очень скользкой и маркой. А во-вторых, уже через пару дней активного использования на металлической рамке корпуса начала отслаиваться краска. С подобной проблемой столкнулись и пользователи форума MacRumors. Ранее отмечалось, что лишь золотистая версия iPhone 12 Pro имеет выраженную устойчивость к царапинам и отпечаткам пальцев. Также в сети появились фотографии, сделанные на выставочном стенде в одном из магазинов, где представлены новые iPhone. Даже огромный ажиотаж к новинке не оправдывает столь быстрого отслоения краски на смартфоне. Пока Apple никак не прокомментировала ситуацию.