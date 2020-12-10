У нового флагмана Samsung есть секретное оружие

Samsung Galaxy S21 превзойдет своих предшественников с новыми технологиями и, что самое удивительное, с новыми версиями старых технологий. Одним из примеров этой системы обновления является датчик отпечатков пальцев, который, как мы сегодня узнали, будет больше и быстрее, чем у Galaxy S20. Этот сканер отпечатков пальцев по-прежнему будет размещаться на передней панели устройства, внутри дисплея. Мы видели дизайн Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra — естественно, что на задней панели этих устройств нет места для сканера отпечатков пальцев. Вместо этого в Samsung решили продолжить установку датчика отпечатков пальцев на лицевой панели с технологией ультразвукового датчика отпечатков пальцев на экране. И инсайдеры уверяют, что новый сканер работает моментально.