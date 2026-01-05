У ритейлеров заканчиваются запасы видеокарт NVIDIA

Сообщается, что поставки видеокарт становятся всё более ограниченными, и некоторые ритейлеры уже жалуются на то, что не могут закупить достаточное количество GPU для продаж. Пока что на витринах крупных магазинов всё ещё можно найти большинство видеокарт NVIDIA RTX 50 и AMD RX 9000, однако отдельные продавцы уже испытывают серьёзные трудности с формированием складских запасов. Один из ритейлеров пожаловался на Reddit, что оказался в крайне сложной ситуации после того, как его дистрибьютор отменил несколько заказов на GeForce RTX 5070, сославшись на ограниченные объёмы поставок. По его словам, дистрибьютор способен предоставить лишь по 5 видеокарт каждой модели, а все заказы сверх этого лимита были аннулированы.

Ритейлер утверждает, что, за исключением RTX 5070 на сумму около 20000 евро, он больше не получит никаких видеокарт. В списке отменённых позиций фигурируют, в частности, ZOTAC RTX 5070 SOLID, Gainward RTX 5070 Ti Phoenix и ряд других моделей. Опубликованный скриншот письма от дистрибьютора наглядно объясняет, почему была отменена даже одна заказанная RTX 5070 Ti. Как утверждается, у поставщика на данный момент нет ни одной видеокарты RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090, которые можно было бы продать ритейлеру. В письме говорится о крайне нестабильной ситуации на рынке, из-за чего единственной доступной для отгрузки моделью остаётся RTX 5070. И в будущем ситуация явно будет становиться всё более и более неприятной, что скажется на потребителях.