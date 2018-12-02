U11 Life - первый телефон для Android Pie от HTC

Первое устройство HTC, которое получит новейшее обновление операционной системы Android 9 Pie - U11 Life. Смартфон был выпущен летом 2017 года. Если вы пользователь U11 Life, вы сможете увидеть, как ваш телефон работает быстрее и стабильнее благодаря новому обновлению. В числе нововведений включен расширенный пользовательский интерфейс для аутентификации по отпечаткам пальцев, улучшения конфиденциальности, адаптивная батарея, практики в фоновом управлении и т.д. HTC заявила, что U12 +, U11 и U11 + также вскоре получат Pie.