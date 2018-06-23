ULEFONE POWER 3S теперь еще дешевле

Иногда случаются ситуации, когда большие интернет-магазины отдают какие-то устройства по низкой стоимости. Такое случается довольно часто, нужно просто следить за ситуацией на рынке. Например, сейчас дешевле отдают ULEFONE POWER 3S — вы экономите 15% от стоимости. Обычно его отдают за 200 долларов, а сейчас вот за 170 получается. Вроде мелочь, 30 долларов не такие уж и большие деньги, но это ваша возможность докупить аксессуаров.Та же пленка, пара чехлов хороших, зарядка дополнительная, портативная батарея — все это стоит денег, которые в иной ситуации вам бы пришлось отдавать из своего кармана. А так вы просто сэкономили немного денег и купили за одну и ту же сумму достаточно большой запас аксессуаров на все случаи жизни. Думаю, что это неплохая акция для тех, кто давно хотел себе доступный смартфон.