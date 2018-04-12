UMIDIGI A1 Pro намного интереснее конкурентов

На протяжении длительного времени мы говорим вам о смартфонах, которые при своей невысокой стоимости могут уделать конкурентов в плане производительности. Новинка UMIDIGI A1 Pro относится именно к таким продуктом. Стоимость смартфона составляет всего 139 долларов, однако сейчас по акции вы можете купить его за 99 баксов. Это больше тридцати процентов экономии, представляете? При этом, устройство обладает всеми необходимыми характеристиками — достаточно большой и яркий дисплей, отличная камера для своего класса, производительное железо. За свои деньги это лучшее решение из всех, что можно найти на мобильном рынке. Остается лишь решить, в каком цвете брать модель и можно заказывать. Настоятельно рекомендую обратить внимание на эту новинку. Бренд и раньше радовал нас крутыми устройствами, но это — вообще топ.