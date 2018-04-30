UMIDIGI A1 делает отличные фото

В сети появились фотографии со смартфона UMIDIGI A1 и оказалось, что он очень даже неплохо снимает. Дело в том, что мы изначально не думали, что гаджет будет снимать на таком уровне. Да, он достаточно хорошо справляется с поставленной задачей, у него неплохая начинка и очень низкая цена. Но, дальше вы сами посмотрите, фотографирует он отменно — много света захватывает, отличная яркость, отличные цвета и хорошо работает фокус, нет смазанных фотографий и прочих моментов. В плане фотографии девайс очень порадовал и если вы любите что-то снимать на память, но не планируете много денег вкладывать в фотоаппарат, то обязательно посмотрите на этот девайс, он делает шикарные снимки. Особенно для своего класса, где девайсы обычно снимают намного хуже. Далее я добавлю фотографии, снятые на UMIDIGI A1, чтобы вы оценили качество.