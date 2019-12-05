UMIDIGI A3S самый дешевый смартфон с Android 10

Компания предлагает смартфон с ОС Androd 10, это самый дешевый на данный момент смартфон с ценой всего 59,99 долларов. Он появится в продаже 9 декабря. Это большой шаг для компании, которая опережает более дорогие устройства в программном обеспечении.

UMIDIGI A3S содержит все функции 10-ого Android. Устройство несет в себе 12 нм чип MT6761 SoC. Он имеет аккумулятор емкостью 3950 мАч. Смартфон оборудован двойной камерой с 16 МПи 5 МП на задней панели.

Имеется датчик отпечатка пальца и есть Bluetooth 5.0, поддержка глобальных сетевых диапазонов, а также поддержка Dual-4G / VoLTE.