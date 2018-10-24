UMIDIGI и его новинка

Аппарат получил батарею на 3300 мАч. Одного заряда, как обещает производитель, должно хватать на 24 часа автономной работы. Размеры 147,2 x 70,2 x 8,5 мм. Вес 186 грамм.Электронная начинка устройства основана на 4-ядерном мобильном чипсете MediaTek MT 6739, способном поддерживать частоту 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, встроенной 16 Гб. Программным интерфейсом служит Android, при этом в прошивку внесены минимальные изменения от производителя. Кроме того, надо отметить поддержку сетей 4G LTE.Фронтальная камера имеет в арсенале оптику на 8 МП. Камера представлена двумя датчиками изображения на 12 МП и 5 МП. Для разблокировки смартфона владелец может воспользоваться дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели, либо системой распознавания лиц, которая реализована через селфи-камеру.С обеих сторон девайс защищен закаленным 2,5D-стеклом. В нижнюю грань корпуса вмонтирован громкоговоритель и стандартный аудиовыход на 3,5 мм. Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах: темно-сером и золотом.Стоимость смартфона составит 79,9 долларов.