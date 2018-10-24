UMIDIGI представила недорогую бюджетную модель A3

Компания UMIDIGI выпустила недорогой смартфон A3. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. Сердцем устройства стал чипсет MediaTek MT6739, способном поддерживать частоту 1,5 ГГц и 2 Гбайт ОЗУ. Камера представлена двумя датчиками изображения на 12 МП и 5 МП. Фронтальная камера имеет в арсенале оптику на 8 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Размеры устройства составляют: 147,2 * 70,2 * 8,5 мм. Предлагается новинка в темно-сером и золотом цветовом исполнении. Оценивается девайс на китайских интернет-площадках в 75,99 долларов.