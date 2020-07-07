USB Type-C покорил рынок электроники

Некоторое время назад, когда компании только начинали использовать разъем USB Type-C, пользователи говорили, что индустрия еще не готова к переходу на новый формат, так что многие пользователи просто откажутся от смартфонов и аксессуаров нового поколения. Сейчас же аналитики рынка сообщают, что на самом деле на рынке уже более 50% гаджетов, которые используют именно USB Type-C. Это крайне важный бонус, так как скорость передачи данных выше, скорость зарядки тоже выше, хотя сам порт не стоит ничего на общем фоне стоимости устройства. Так что если вы большой фанат всех этих современных технологий, то самое время присмотреться к новым разъёмам и заменить устаревшее решение на нечто более привлекательное. Вопрос только в стоимости.