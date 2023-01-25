Уцененный iPhone 13 Pro появился в продаже

Компания Apple дала старт продажам восстановленных смартфонов серии iPhone 13, выпущенных осенью 2021 года. Сообщается, что для покупки доступны модели iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а стандартный iPhone 13 пока в таком виде не предлагается. За iPhone 13 mini просят от 690 евро, что на 120 евро дешевле нового устройства. Восстановленный iPhone 13 Pro стоит от 990 евро при цене нового от 1160 евро, а iPhone 13 Pro Max – от 1170 евро и от 1380 евро соответственно. Уцененные iPhone отличаются новым аккумулятором, корпусом и упаковкой с кабелем USB Type-C – Lightning. При этом, смартфоны разблокированы и на них распространяется годовая ограниченная гарантия Apple с правом расширенного обслуживания AppleCare+.