Ударопрочный аппарат AGM X3

На задней крышке устройства разместилась двойная камера с датчиками на 12 и 24 Мп, за съемку селфи и видеосвязь отвечает 20-мегапиксельный селфи-модуль. Помимо двухдиапазонного Wi-Fi и модуля NFC, в AGM X3 получил аудиосистему JBL и емкий аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Несмотря на принадлежность к прошлогодней линейке устройств бренда, смартфон остаётся актуальным для повседневного использования в любых сценариях.Несмотря на внушительную «броню», смартфон не выглядит родственником строительной рации: толщина его корпуса сравнима с некоторыми моделями без защиты от влаги и пыли. Под «капотом» гаджета разместился процессор Snapdragon 845: его производительности в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти с запасом хватит на ближайшие 2-3 года даже для требовательных мобильных игр, а стоит он дешевле своего последователя.Ключевая фишка AGM X3 — ударопрочная конструкция, рассчитанная на самые неблагоприятные условия использования смартфона. Аппарат с 5,99-дюймовым дисплеем, оснащенным системой амортизации, соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и «гражданскому» IP68 не только на бумаге. Он способен пережить воздействие высоких и низких температур, ледяного дождя и песка, а его корпус устойчив к падениям на твёрдую поверхность.О стоимости новинки пока неизвестно.