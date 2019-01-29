Удобный смартфон Oukitel K7 Power

Компания Oukitel выпустила смартфон с хорошими качествами по характеристики. На задней крышке смартфона, декорированной под кожу, располагается двойная камера с объективами на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.Одно из главных достоинств Oukitel K7 Power — огромный аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Гаджет оборудован шести дюймовым дисплеем с разрешением 1440 х 720 пикселей и соотношением сторон 18:9. Внутри установлен восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц, работающий при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения информации в аппарате предусмотрено 16 ГБ, но при желании можно увеличить за счёт карт памяти microSD ёмкостью до 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 119 долларов.