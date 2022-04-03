Ugreen выпустила беспроводные наушники HiTune X6 ANC

Компания Ugreen объявила о выпуске беспроводных наушников HiTune X6 ANC. За беспроводное соединение отвечает интерфейс Bluetooth 5.1. Наушники поддерживают профили HSP, HFP, ACRCP и A2DP, а также кодеки AAC и SBC.

В наушниках Ugreen HiTune X6 ANC используются 10-мм драйверы. Воспроизводимый диапазон частот заявлен равным 20-20000 Гц. Новинка оснащена уникальной системой настройки SuperBass, которая усиливает басы. В HiTune X6 ANC есть гибридная система шумоподавления, которая блокирует до 90% внешних шумов. Шесть микрофонов обеспечивают чистый звук при использовании X6 в качестве гарнитуры для голосовой связи. Есть игровой режим с низкой задержкой (50 мс). Без подзарядки наушники могут работать до 6 часов. Еще 20 часов можно получить, подзарядив их от встроенного в корпус аккумулятора. Степень защиты наушников — IPX5.

Цена наушников Ugreen HiTune X6 ANC составляет 56 долларов.