Ulefone Armor 10 5G испытали на прочность. Видео

Компания Ulefone опубликовала новое видео, посвященное недавно вышедшему защищенному смартфону Armor 10 5G. Ролик демонстрирует, насколько неубиваемым получился аппарат. На видео его бросают с высоты 1,5 м, бьют железными шариками, замораживают и подвергают другим изощренным испытаниям.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, поддержкой мобильных сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,7-дюймовым экраном, фронтальной камерой на 16 Мп в каплевидном вырезе, тройной тыльной камерой с модулями на 64, 8 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, модулем NFC, защитой по степеням IP68 и IP69K, а также согласно стандарту MIL-STD-810G.