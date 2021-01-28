Ulefone Armor 10 5G оказался крайне прочным

Поскольку современные смартфоны представляют собой нечто с металлическим каркасом, который зажат между двумя стеклянными пластинами, некоторым пользователям нужно что-то более прочное и надежное. Смартфон Ulefone Armor 10 5G — это свежий глоток воздуха. Дело в том, что, например, данный смартфон протестирован на работоспособность при температуре от -20 ℃ до 60 ℃. Этого достаточно, чтобы пользователь мог работать в любых условиях и не переживал о проблемах с батареей. Также очевидно, что устройство может выдерживать внешнее давление — пользователь может ронять устройство, кидать его на твердые поверхности и при этом не переживать о сохранности продукта. При этом смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 800 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.