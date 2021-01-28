Ulefone Armor 10 5G оказался крайне прочным

Поскольку современные смартфоны представляют собой нечто с металлическим каркасом, который зажат между двумя стеклянными пластинами, некоторым пользователям нужно что-то более прочное и надежное. Смартфон Ulefone Armor 10 5G — это свежий глоток воздуха. Дело в том, что, например, данный смартфон протестирован на работоспособность при температуре от -20 ℃ до 60 ℃. Этого достаточно, чтобы пользователь мог работать в любых условиях и не переживал о проблемах с батареей. Также очевидно, что устройство может выдерживать внешнее давление — пользователь может ронять устройство, кидать его на твердые поверхности и при этом не переживать о сохранности продукта. При этом смартфон оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 800 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Комментарии и отзывы Ulefone Armor 10 5G
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Huawei Mate 40 Pro возглавила рейтинг DxOMark Selfie

DxOMark известный бренд по тестированию камер, назвала Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на сма...
Объявлена дата выхода камерофона Vivo X60 Pro+

Сетевые источники сообщили о том, что топовый камерофон Vivo X60 Pro+ будет официально представлен уже 21...
График обновления смартфонов Vivo до Funtouch OS 11 в Индии

Китайские производители смартфонов Vivi поделился списком подходящих телефонов и графиком развертывания F...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Представлена 3D-карта Biostar Radeon RX ...
Представлена 3D-карта Biostar Radeon RX Компания Biostar пополнила ассортимент видеокарт своим вариантом Radeon RX 6900 XT, которая получила ката...
Samsung Galaxy S21 Ultra показали в пяти...
Samsung Galaxy S21 Ultra показали в пятиИсточники из Южной Кореи опубликовали качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, которы...
Zadak представила новые компоненты для П...
Zadak представила новые компоненты для ПZadak провела презентацию своих новых компонентов для ПК. ...
Монитор Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 пол...
Монитор Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 полКомпания iiyama представила монитор ProLite XUB2492HSN-B1, который получил 24-дюймовую IPS-матрицу разреш...
Компания Xiaomi выпустила первый тизер и...
Компания Xiaomi выпустила первый тизер иКитайская компания Xiaomi выпустила первый тизер преемника серии Black Shark 3. Плакат подтверждает, что ...
Смартфон Redmi 9 обновили до MIUI 12 Glo...
Смартфон Redmi 9 обновили до MIUI 12 GloКомпания Xiaomi выпустила стабильную глобальную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12 для бюджетного сма...
Redmi Note 9T засветился в сети...
Redmi Note 9T засветился в сетиНа сайте американской Федеральной комиссии по связи появились сведения о смартфоне Redmi Note 9T, официал...
Vivo Y12s скоро появится в продаже...
Vivo Y12s скоро появится в продажеСмартфон Vivo Y12s поступит в двух цветах: Glacier Blue и Phantom Black. ...
Роутер Xiaomi AX6000 получил поддержку W...
Роутер Xiaomi AX6000 получил поддержку WКомпания Xiaomi представила сегодня не только флагманский смартфон Mi 11, но и топовый роутер AX6000. Нов...
Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser оснаще...
Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser оснащеXiaomi выпустила автомат Mi Desktop Water Dispenser для приготовления горячих напитков с функцией очистк...
У нового флагмана Samsung есть секретное...
У нового флагмана Samsung есть секретноеSamsung Galaxy S21 превзойдет своих предшественников с новыми технологиями и, что самое удивительное, с н...
Samsung Galaxy M31 получил бета-версию O...
Samsung Galaxy M31 получил бета-версию OКомпания Samsung наконец-то анонсировала программу бета-тестирования Galaxy M31. ...
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor