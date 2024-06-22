Ulefone Armor 27T Pro оснастят камерой ночного видения

Профильное издание GSM Arena поделилось подробностями о защищенном смартфоне Armor 27T Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит тепловизионную камеру на базе FLIR с технологией MSX и VividIR, 64-Мп камеру ночного видения, тыльную камеру на базе 50-Мп сенсора Samsung ISOCELL GN1, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 14, 6,78-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 10600 мАч, поддержку 33-Вт проводной 30-Вт и беспроводной зарядок соответственно, а также защиту в соответствии со степенями IP68/69K и стандартом MIL-STD-810H. Ориентировочная цена Armor 27T Pro равна 350 долларам.

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