Ulefone Armor 7 прочный китайский флагман

Недавно на рынке появился новый прочный флагман Ulefone Armor 7. Устройство имеет сертификаты IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Цена флагмана 369 долларов.

За производительность отвечает 8-ядерный AI SoC MediaTek Helio P90. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. 6,3- дюймовый дисплей FHD+, аккумулятор емкостью 5500 мАч с беспроводной зарядкой Qi 10 Вт.

Камера 48 Мп, на передней панели селфи-камера на 16 Мп. Смартфон обладает такими функциями как: разблокировка лица и сканер отпечатков пальцев, датчик сердечного ритма. Установлена система Android 9.0.