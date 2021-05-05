Ulefone Armor 9 с тепловизором подешевел до $430

Компания Ulefone снизила цену на смартфон Armor 9, главной особенностью которого является тепловизор. Теперь аппарат доступен на AliExpress за 420 долларов вместо изначальных 550 долларов.

Выпущенный в августе прошлого года смартфон также получил эндоскоп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей, ударопрочный корпус и защиту от воды и пыли согласно степени IP69K.