Ulefone Armor X8 продают с большой скидкой

Представленный неделю назад защищенный смартфон Ulefone Armor X8 стал доступен для предзаказа на AliExpress. Причем заказать его можно не за обычную цену в 160 долларов, а за 120 долларов. За эти деньги пользователи получат аппарат, который оснащается платформой MediaTek Helio A25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5080 мАч, модулем NFC для бесконтактной оплаты, защитой по требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и степени IP69K, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Комментарии и отзывы Ulefone Armor X8
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