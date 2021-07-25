Ulefone Power Armor 13 выпускается с аккумулятором на 13200 мАч

Представлен защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13. Устройство соответствует стандартам MIL-STD-810G, а также имеет защиту IP69K. Он может работать под водой, а также выдерживает падение с высоты 1,5 метра.

Что касается характеристик, смартфон Ulefone Power Armor 13 оснащен 6,81-дюймовым FullHD +. Производительность обеспечивает платформа MediaTek Helio G95. На борту 8 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Отличительной особенностью устройства является аккумулятор емкостью 13200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт и обратной беспроводной зарядки на 5 Вт. Работает аппарат под управлением ОС Android 11. Камера основная получила 48 МП сенсор, фронтальная камера на 16 МП. Устройство поддерживает NFC, есть FM-приемник и лазерный дальномер.

Первая партия Ulefone Power Armor 13 поступит в продажу уже завтра. В свободную продажу устройство поступит 10 августа.