Ulefone Power Armor 14 Pro получил батарею на 10000 мАч

Компания Ulefone представила защищенный смартфон Power Armor 14 Pro, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810G, предустановленной ОС Android 12, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, 6,52-дюймовый IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 20 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом и дополнительной клавишей сбоку. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.