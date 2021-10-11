Ulefone Power Armor 14 получил АКБ на 10000 мАч

Компания Ulefone анонсировала выпуск защищенного смартфона Ulefone Power Armor 14, дата начала продаж которого пока не сообщается. Итак, новинку оснастили батареей ёмкостью 10000 мАч против 13000 мАч у предшественника, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для 16-Мп селфи-камеры, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 20 Мп, дактилоскопическим сенсором в клавише включения, модулем NFC для бесконтактной оплаты, поддержкой FM-радио без гарнитуры и предустановленной ОС Android 11. Цена смартфона пока не сообщается, но он окажется доступнее Power Armor 13.