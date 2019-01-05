Ulefone представила защищенный смартфон Armor X2 стоимостью 100 долларов

2019-01-05, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Ulefone Armor X2; [79]
Компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor X2 с мощным аккумулятором 5000 мА.ч. Новинка оборудована 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей и защитой корпуса от воды по уровню IP68. В основе аппарата лежит чипсет MediaTek MT6580 и 2 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера снабжена оптическим сенсором на 8 МП, с ее помощью реализована система распознавания лиц. Основная камера представлена двумя блоками оптики на 13 МП и 5 МП. Гаджет также имеет ОС Android 8.1 Oreo и NFC-модуль для бесконтактной оплаты. Покупатели уже могут оформить заказ на защищенный смартфон Ulefone Armor X2 по цене 100 долларов.


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