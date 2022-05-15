Ulefone выпускает бюджетный телефон Note 6T

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ в ультратонком и легком корпусе. В отличие от Note 6 с чипсетом Unisoc, Ulefone Note 6T оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MT6761, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с возможностью расширения до 128 ГБ. Это отличное обновление по сравнению с 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ в Note 6. Задняя камера также была обновлена с 5 до 13 МП, для селфи есть датчик на 5 МП.
Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, которого достаточно для ежедневного серфинга и просмотра контента. Работает устройство на ОС Android 12. Другие интересные функции включают разблокировку лица, систему Quad Navigation, Bluetooth v5.0, разъем для наушников.