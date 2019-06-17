Ulefone выпустила новый Note 7

Центральным процессором выступает бюджетный чипсет MediaTek MT6580, а комплект памяти весьма скромен: 1 ГБ «оперативки» и флэш-носитель на 16 ГБ. Даже операционная система Android имеет немного устаревшую версию – Oreo 8.1.В верхней части дисплея находится модный вырез в форме капли, предназначенный для селфи-камеры. При этом лицевая камера имеет оптику на 5 МП с диафрагмой F/2.0. Камера вооружена тремя блоками оптики, хотя не слишком мощными: на 8 МП (диафрагма F/1.8), 2 МП и 2 МП. Внешне конструкция похожа на камеру, установленную в Huawei Mate 20. Аналогичный дизайн был использован в модели Ulefone S1.Сейчас компания решила использовать невероятную популярность смартфонов бренда Redmi – Note 7 и Note 7 Pro. Поэтому она назвала свою новинку Ulefone Note 7. Данный гаджет получил экранную панель, имеющую разрешение 1280 х 600 пикселей и размер диагонали 6,1 дюйма.О стоимости смартфона пока неизвестно.