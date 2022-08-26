UltraWide-монитор LG UltraWide 49WQ95C официально выпущен

Компания LG выпустила гигантский монитор UltraWide 49WQ95C. Он уже доступен в некоторых регионах.

LG UltraWide 49WQ95C — это монитор UltraWide с соотношением сторон 32:9 и разрешением Dual QHD (5120x1440). Новинка разработана для многозадачности и идеально подходит создателям контента. Изогнутый дисплей Nano IPS от LG обеспечивает 98% покрытие спектра DCI-P3 и имеет сертификат DisplayHDR 400. Монитор также имеет подключение USB-C с мощностью до 90 Вт и два стереодинамика мощностью 10 Вт с MaxxAudio. LG UltraWide 49WQ95C также имеет функции, ориентированные на игры, благодаря дисплею с частотой обновления 144 Гц и поддержке технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro. Кривизна монитора 3800R обеспечивает захватывающее игровое изображение. Монитор также оснащен двойным контроллером с KVM-переключателем.

Рекомендованная розничная цена монитора LG 49WQ95C-W UltraWide Dual QHD составляет 1699,99 долларов.

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