Ультрабюджетный Motorola Moto G Go получит 2 ГБ ОЗУ

Сетевые источники раскрыли первые подробности о смартфоне Motorola Moto G Go, который еще не был представлен официально. Судя по всему, перед нами ультрабюджетная модель. Устройству приписывают наличие 2 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 5 Мп, дактилоскопического сенсора на задней панели, интерфейса USB-C, 3,5-мм гнезда для наушников и однокристальной системы Unisoc и предустановленной операционной системы Android Go, адаптированной специально для малопроизводительных устройств. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не сообщаются.