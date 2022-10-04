Ультрабюджетный Redmi A1+ представят 7 октября

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Redmi A1+ будет официально представлен уже 7 октября. Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти будет стоить 86 долларов. Впрочем, от выпущенного месяц назад Redmi A1 «новинка» будет отличаться лишь наличием дактилоскопического сенсора на задней панели.

Напомним, что Redmi A1 оснащается предустановленной ОС Android Go, адаптированной для маломощных устройств, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR и модемом 4G/LTE, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.
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