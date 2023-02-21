Ультрабюджетный Redmi A2 будет стоить 120 евро

Известный инсайдер SnoopyTech раскрыл стоимость европейской версии смартфона Redmi A2, который еще не был представлен официально. Утверждается, что за грядущую новинку в Старом Свете попросят 120 евро. Источник не уточнил, о какой конфигурации идет речь.

По предварительным данным, смартфон оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц вместо четырехъядерного чипсета MediaTek Helio A22 в предыдущем поколении, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, черной, синей и зеленой расцветками, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки и предустановленной ОС Android Go на базе Android 13.