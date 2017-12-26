Ультрабюджетный Samsung Galaxy J2 (2018) рассекречен ритейлером

Российский ритейлер BeCompact рассекретил спецификации смартфона Samsung Galaxy J2 (2018), который еще не был представлен официально. Аппарат получит пластиковый корпус, 5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 960:540 пикселей, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 2600 мАч, поддержку двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2 и GPS, а также операционную систему Android 7.1.1 Nougat. Цена Samsung Galaxy J2 (2018) на сайте ритейлера составляет 7 990 рублей.