Ультрабюджетный смартфон Oukitel C19 появился в продаже

Компания Oukitel выпустила в продажу ультрабюджетный смартфон Oukitel C19, который оценен в 80 долларов, но сегодня доступен по сниженной цене в 60 долларов. Новинка оснащается 6,49-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей (формат HD+), батареей ёмкостью 4000 мАч, платформой MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, отдельным слотом для двух SIM-карт, основной камерой с датчиком изображения Sony IMX214 разрешением 13 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 10 Go, адаптированной специально под малопроизводительные устройства.