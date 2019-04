Ультрабюджетный смартфон Redmi Go прошел тест на погружение в воду

Сейчас самым дешевым смартфоном компании Xiaomi и бренда Redmi является модель Redmi Go на основе Android Go. Именно её YouTube-канал Bang Gogo решил протестировать на погружение в воду. В первом испытании аппарат погрузили в воду на минуту, и после извлечения он работал как ни в чем не бывало. А вот пятиминутное погружение без последствий не обошлось. Сенсорный экран и динамик перестали работать, что было ожидаемо. Однако, по словам авторов, через два часа смартфон вновь заработал как новенький. Самое удивительно, что для Redmi Go не заявлена не только защита от воды, но и защита от брызг. Тем не менее смартфон показал отличное сопротивление воде, несмотря на свой низкий ценник.