Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран

Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара. Новинка оснащается 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:576 пикселей и очень вытянутым соотношением сторон 22,5:9, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 5 Мп, а также предустановленной операционной системой Android Go 9.0. Модель процессора не сообщается, а фронтальная камера здесь и вовсе отсутствует. Габариты смартфона равны 132,6:55,4:8,6 мм, а масса – 105 г. Также стоит отметить четыре расцветки: чёрная, розовая, голубая и красная.